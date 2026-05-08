Çayırova Belediyesi tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışla başlayan etkinlikte, çocukların ve gençlerin bilim ve teknolojiyle doğrudan temas kurması, bilimsel çalışmaları yerinde görmesi ve keşfetmesi hedefleniyor. Program kapsamında atölye çalışmaları, yarışmalar ve interaktif etkinliklerle katılımcılar hem öğrenme hem de deneyimleme imkanı bulacak. Bilimin spor ve sağlıkla ilişkisine yönelik içeriklere de şenlikte yer veriliyor.



"İnteraktif çalışmalarla birlikte çocuklarımız bu 4 günü dolu dolu geçirecek"

Açılışta konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şenlikte bilimin, teknolojinin ve keşfetmenin heyecanının yaşanacağına dikkati çekti. Çiftçi, "Çayırova'da çocuklarımızın, gençlerimizin bilimle, teknolojiyle ve keşfetmeyle birebir temas kuracağı açılışı gerçekleştiriyoruz. Teknoloji çağındayız. Çocuklarımız, özellikle gençlerimiz teknolojiye çok ilgi duyuyor. Bilimsel çalışmaları, araştırmaları takip ediyor. Çocuklarımız hiç düşünmeden teknolojiyle bu anlamda bir araya gelsin ve tanışmayan yavrularımızla tanışsın istiyoruz. 4 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerle çocuklarımız, gençlerimiz bir araya gelmiş olacak. Yarışmalar olacak, bazı atölye çalışmalarını yakından izleyecekler. İnteraktif çalışmalarla birlikte çocuklarımız bu 4 günü dolu dolu geçirecek" dedi.



"Çocuklar sorgulayınca yeni bilgilere ulaşıyor, yeni keşifler yapabilecek noktaya geliyorlar"

Ailelere seslenen Bünyamin Çiftçi, "Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da elim olaylar yaşadık. Çocuklarımızın, gençlerimizin teknolojinin kurbanı olmamaları için gayret göstermemiz gerekiyor. Çocuklarımız teknolojiyi takip edecek, bilecek, öğrenecek. Çünkü gençlerimiz araştırmayı, sorgulamayı çok seviyor. Bu çok güzel bir şey. Sorgulayınca yeni bilgilere ulaşıyor, yeni keşifler yapabilecek noktaya geliyorlar. Dolayısıyla bizim de bu çalışmalarla onların önünü açmaktan başka bir hedefimiz yok. Yavrularımız geleceğe en güzel şekilde hazırlansın diye eğitim, kültür, spor alanında yaptığımız çalışmalar ortada" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından yoğun kalabalıkla açılış yapıldı ve çocuklar etkinliklere katılma fırsatı buldu. Açılış programında tüm dikkatleri üzerine çeken "mindball" etkinliği ise öğrencilere eşsiz bir deneyim sundu. Zihin gücü ve yüksek odaklanma ile masadaki nesnelerin hareket ettirildiği oyun, hem gençlerden hem de yetişkinlerden tam not aldı.

Kaynak: İHA