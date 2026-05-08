İnegöl’e bağlı Muratbey Mahallesinde, cenaze sonrası yapılan pide dağıtımı uygulaması mahalle muhtarlığı ve derneği kararıyla kaldırıldı.

Muratbey Mahallesi Muhtarı Murat Balcıelmas, mahalle sakinleri, dernek yönetimi ve muhtarlık arasında yapılan istişareler sonucunda, bu uygulamanın cenaze sahiplerini maddi ve manevi açıdan zor durumda bıraktığı gerekçesiyle yasaklandığını açıkladı.



Balcıelmas, "Cenaze sahipleri büyük bir üzüntü yaşarken, bir de pide yaptırma ve ikram etme telaşı içine giriyordu. Bu durum aileleri gerçekten zor durumda bırakıyordu. Ayrıca dinen de uygun olmayan bu uygulama mahallemizde bugünden itibaren kaldırılmıştır” dedi.



Alınan kararın mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenilirken, ayrıca uygulamanın bundan sonraki tüm cenazelerde geçerli olacağı belirtildi.