SAHA EXPO'da yer alan çok katmanlı yapı içerisinde Türkiye'nin hava savunma mimarisini oluşturan sistemler öne çıkarken, çekilen görüntülerde TAYFUN füzesi ile Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI, TB3, TB2 ve K2 Kamikazesi dikkat çekti.



ÇELİK KUBBE'nin yeni katmanları da görüntülendi

Aselsan, SAHA EXPO 2026'da ÇELİK KUBBE'ye entegre edilecek yeni katmanları tanıttı. Elektronik harp, yönlendirilmiş enerji ve anti-dron kabiliyetlerine sahip sistemler görüntülendi. Görüntülerde, Ilgar 3-lt, Koral AD, Miğfer, Gökalp, Gökberk 10 ve Ejderha AD 210 öne çıktı. Yeni sistemlerin özellikle İHA ve dron tehditlerine karşı çok katmanlı koruma sağlaması hedefleniyor.



Altay tankı da sergi alanında

Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirilen en güçlü kara araçlarından biri olan Altay tankı, SAHA EXPO'da ziyaretçilerle buluştu. Milli ana muharebe tankının da yer aldığı fuar alanı, havadan görüntülendi.



Türkiye'nin son teknoloji savunma sanayi ürünleri yan yana

SAHA EXPO dış sergi alanında Türkiye'nin son savunma sanayi ürünlerinin hepsi yan yana sergileniyor. Aselsan'ın geliştirdiği Koral, Ilgar, Alp, Hisar, Korkut, İhtar, Ejderha ve Gökberk sistemleri yan yana görüntülenirken, Roketsan'ın Tayfun füzesi de havadan çekilen görüntülerde dikkat çekti.

Kaynak: İHA