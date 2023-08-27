Hızla gelen otomobil hafif ticari araca çarptı 1’i bebek 5 yaralı Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde meydana gelen kazada hızla gelen otomobil hafif ticari araca çarptı. Kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı.DÜZCE (İGFA) - Kaza 12.30 sıralarında Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi.

Namık Kemal sokak üzerinden Mehmet Akif Caddesi istikametine çıkmaya çalışan ve aşırı süratli olduğu iddia edilen Bilal Sadık Çalış idaresindeki 16 BB 295 plakalı otomobil, D-100 karayolundan şehir merkezi istikametine gitmekte olan Burak Tuna idaresindeki 81 ACY 086 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada her iki araçta bulunan sürücüler Burak Tuna ve Bilal Sadık Çalış ile birlikte Betül Çalış, Nidanur Tuna ve 1 yaşındaki Zeynep Nil Tuna yaralandılar. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.