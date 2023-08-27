Kadıköy'de bir çiftin tartıştığını gören çevredeki vatandaşlar araya girmek istedi. Genç kadını darp etmeye çalışan şahıs, bu kez de kendisini uyaran vatandaşlarla kavga etti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Caddebostan’da meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen çift arasında tartışma çıktı. Genç erkeğin yanındaki kadını darp etmeye çalıştığını gören vatandaşlar araya girmek istedi. Bunun üzerine vatandaşlar ile şahıs arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.