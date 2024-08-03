Düzce Çerkez Taşköprü Mevkisinde bulunan Düzce Metal Fabrikası’nda meydana gelen olayda fabrikada çalışan yabancı uyruklu M.A.T. isimli işçi çalışma esnasında yüksek gerilim akımına kapılması sonucunda ağır şekilde yaralandı. Berkay KILIÇ - haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Olayı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.A.T.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atarürk Devlet Hastanesi,ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: igf