Uyku saati insanların yaşlarına ve bulunduğu döneme göre değişkenlik gösterebilir. Örnek olarak ifade edersek aşağıda yer alan yaş grupları üzerinden uyku ihtiyacını görebilirsiniz.

Yeni doğmuş bebekler; yaklaşık olarak 18 ile 20 saat arasında uyumaktadır.

Yaş biraz daha artığında çocuklarda uyku ihtiyacı 14-16 saat aralığına denk gelmektedir.

Yetişkinlerde ise ortalama uyku ihtiyacı 7-8 saat arasındadır.

Son olarak yaşlılara baktığımızda uyku ihtiyacının 5 ila 7 saat arasında olduğunu görmekteyiz.

Uyku insanlar için fizyolojik bir ihtiyaçtır, eğer karşılanmaması durumunda insanın hayatında büyük olumsuzluklara yol açabilir hatta psikolojik açıdan kişilerde travma nedenine bile dönüşebilir. Uyku sırasında dinlenme gerçekleşirken aynı zamanda vücudun yenilenmesi süreci de tamamlanır. Birçok hastalığın nedeni olarak da düzensiz uykunun olduğunu görmekteyiz.

Düzenli Uyku Neden Önemlidir

Düzenli uyku süreci özellikle de çocuklarda ve yetişkinlerde hayati derecede öneme sahiptir çünkü uyku sırasında hormon salgılandığı için büyüme sürecine doğrudan etki etmektedir. Yaşlılarda ise katabolizmanın etkin bir şekilde çalışması için düzenli uyku tavsiye edilmektedir.

Düzenli uyku sürecine benzetme yapar isek tamir sürecinde bir arabaya benzetebiliriz. Arabalar tamir sürecinde nasıl onarılır nasıl tamir edilirse insanlarda uyku sırasında vücudunu düzene sokar ve birçok hastalığa karşı mücadele eder. Vücudunuzun istediği kadar uyku alırsanız ek olarak bağışıklık sisteminizde düzenli olarak çalışmaya geçer, bunu da kesinlikle unutmamalısınız.

Düzenli uykudan uzak olan insanların diğer insanlara oranla daha az yaşadığı da bir gerçektir, eğer bu tarz da bir sorun yaşıyorsanız kesinlikle bir uzmandan yardım almalısınız.

Düzenli Uyku İçin Neler Yapmalıyız

Öncelikle düzenli uykudan uzak olduğunuz nedenleri bizzat bulmalısınız, eski zaman dilimleri ile kıyaslamalar yaparak nedeni daha da kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Nedenler psikolojik de olabilir başka bir sorundan da kaynaklanabilir. Aşağıdaki önerileri uygulayarak sizlerde düzenli uyku sürecine dâhil olabilirsiniz.

Sürekli ve düzenli olarak sabah erken uyanmaya gayret gösterin

Gece belli bir saat diliminden sonra düzenli olarak uyku moduna girmeye çalışın

Uyumadan önce kesinlikle ağır yiyeceklerden kaçının

Alkol, kahve ve çay gibi uyku kaçırıcı içeceklerden uzak durun en azından uyumadan önce bunları kesinlikle kullanmayın

Düzenli olarak aynı yatakta uyumaya çalışın ve odanızın karanlık olmasına özen gösterin.