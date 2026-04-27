100'e yakın kanser ilacını yurt dışından getirten SGK, 2025 yılında yurtiçi ve yurtdışı toplamda 411,6 milyar TL'lik ilaç harcaması gerçekleştirdi. 2026'da bu rakamın 600 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor.

Sabah'ın haberine göre; Yurt dışında ilaç alımı için Yurt Dışı İlaç Alım Komisyonu kurulacak. Komisyon eksiksiz toplanacak, kararlar oy çokluğuyla alınacak. Komisyon, tahmini ihtiyaç miktarı, bütçe kısıtlamaları, ilaca özel durumlar, ivedilik, geçmiş dönem sarf miktarı gibi kriterleri dikkate alarak ilaç ihtiyaç listesini, süresini ve alım yöntemini belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunacak.

Yurt dışından getirilecek ilaçlar listesinde bulunmayan veya alternatif ilaçları tespit etmek için SGK, piyasa araştırması yapacak. Yurt dışından ilaç temin edecekler için ilaç temin kaynağı listesi oluşturulacak.

Dinamik alım sistemi getirilecek

Yurt dışından temin edilecek ilaç alımlarında kullanılmak üzere dinamik alım sistemi kurulabilecek. Dinamik alım sistemi, tüm istekli olabileceklerin başvurusuna açık şekilde ve ön yeterlik dokümanında belirlenen yeterlik kriterlerine göre yapılacak ön yeterlik değerlendirmesine dayalı olarak kurulacak.

Ön yeterlik değerlendirmesi aşamasında fiyat teklifi sunulmayacak. Ön yeterlik başvurusu 3 kez reddedilen adaylar, aynı takvim yılı içinde aynı beşeri tıbbi ürün için yeniden başvuru yapamayacak. Dinamik alım sisteminde münferit alımlar da yapılabilecek.

Alım yapma yükümlülüğü getirmeyecek

İlaç temininde sunulan teklifler, fiyatın yanı sıra varsa fiyat dışı kriterler de dikkate alınarak değerlendirilecek. Münferit alım şartlarına göre yapılan inceleme sonucunda, ekonomik açıdan en uygun teklifi veren firma ile sözleşme imzalanacak. Ayrıca dinamik alım sisteminin kurulmuş olması, SGK’ya alım yapma zorunluluğu getirmeyecek. Beşeri tıbbi ürünler ve bu kapsamda sunulan hizmet alımlarında ise açık ihale ya da pazarlık usulü tercih edilecek. Açık ihalelerde tüm istekliler teklif sunabilirken, pazarlık usulünde SGK’nın davet ettiği firmalar, ilan yapılmadan teklif verebilecek.