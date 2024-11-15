Doğru Yol Partisi (DYP) Bursa İl Başkanlığı'na Genel Başkan Cenk Küpeli’nin oluruyla Bursa'nın tanınmış isimlerinden iş insanı Zeki Saygılı atandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İş insanı Zeki Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DYP'nin Bursa İl Başkanlığı'na atanmasından ötürü DYP Genel Başkan Cenk Küpeli ve Teşkilat Başkanı Cafer Coşkun’a teşekkür etti.

Yönetimini önümüzdeki günlerde belirleyeceklerini belirten Saygılı, mevcut siyasi partilerin ülke menfaatleri yerine kendi ikballeri peşinde koştuğunu öne sürdü.

"Bizim amacımız şahsi ikbâl peşinde koşmak değil, ülkemizin bütünlüğünü sağlamak, devletimizi güçlü kılmak ve milletimizin huzur ve güvenini sağlamaktır" diyen Saygılı, paylaşımında, "Bizler bunun için taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymaya talip olduk. Sizler, benim de bu çorbada tuzum olsun diyorsanız, sizleri aramızda, yanımızda, arkamızda görmekten son derece onur ve gurur duyarız. Kapımız dil, din , ırk ve cins farkı gözetmeksizin herkese açık olacaktır. Her şey tam bağımsız Büyük Türkiye içindir. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet, Allah' u Ekber” ifadelerini kullandı.