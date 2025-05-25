Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “e-Kira Sözleşmesi İşlemleri” uygulaması, Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. 81 ilde aktif şekilde kullanılan sistem üzerinden bugüne kadar toplam 20.979 dijital kira sözleşmesi e-Devlet Kapısı aracılığıyla onaylandı.

Taşınmaz sahipleri, e-Devlet platformu üzerinden elektronik kira sözleşmeleri oluşturabiliyor. 4 Kasım 2024’te başlatılan ilk faz kapsamında, kiracılar ve varsa kefiller de sözleşmelere aynı sistem üzerinden onay verebiliyor.

9 Mayıs itibarıyla devreye alınan ikinci faz ile birlikte, yetki belgesine sahip emlak danışmanları da sistem üzerinden kira sözleşmesi düzenleyip taraflara onaya sunabiliyor. Bu sayede emlakçılar aracılığıyla yapılan işlemler daha güvenli ve şeffaf hale gelirken, zaman damgası içeren barkodlu belgeler oluşturulabiliyor ve bu belgeler e-Devlet Kapısı üzerinden doğrulanabiliyor.

Kamu kurumları da sürece dahil oluyor

Sistem, yetkisiz kişi veya kurumların kira sözleşmelerine aracılık etmesini engellemenin yanı sıra, taşınmaz sahipliğinin de kontrol edilmesini sağlıyor. Vatandaşlar, kira sözleşmelerini kurumlara fiziksel olarak iletme zorunluluğundan kurtulurken, kamu kurumları da sürece dijital entegrasyonla dahil oluyor.

Mehmet Şimşek: Yüzde yüz yerli ve ek maliyetsiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın tamamen yerli yazılım ve iç kaynaklarla geliştirildiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Hizmetle kamuya ek mali yük de oluşturulmadı. Uygulama, vatandaşların bu hizmetten faydalanması için ek maliyete katlanmasına gerek olmayacak şekilde kurgulandı. Hizmet kalitesini artırmak için ekiplerimiz arka planda çalışmaya devam ediyor. Bu hizmeti, tüzel kişileri de kavrayacak şekilde genişletmek için çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımız, genişletilen kapsamıyla e-Devlet Kapısı'nda kira sözleşmesi işlemlerini mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilir."