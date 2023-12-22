Türkiye E-Spor Federasyonuna bağlı bir branş olan HADO’nun tanıtılması amacıyla Trakya Üniversitesinde bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu öğrencilerle HADO’yu deneyimledi.

Trakya Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu’nda, Kırkpınar Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Geleneksel Sporlar Topluluğu iş birliği ile Japonya merkezli SuperhumanSports Society tarafından oyun ve teknoloji birleştirilerek tasarlanan artırılmış gerçeklik oyunu HADO’nun tanıtım etkinliği düzenlendi.

HADO, çocukken oynanan yakar top oyununun temelleri üzerine kurulmuş, teknolojik ekipmanlar ile oynanan yeni nesil bir teknospor. 3’er kişiden oluşan 2 takımın 80 saniye içerisinde karşılıklı olarak teknolojik ekipmanlar takarak karşılıklı 3 set üzerinden mücadelesini esas alan bir spor. Artırılmış gerçeklik gözlüğü ve kola takılan bir tabletle sanal olarak top atma imkanı sağlanan oyunda katılımcılar, 80 saniye içinde en fazla sayıyı almaya çalıştı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, HADO etkinliğine katılarak, yeni nesil e-spor hakkında HADO Türkiye Eğitim Direktörü Can Duraslan’dan bilgi adı. Daha sonra Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, oyuna katılarak, öğrencilerle birlikte HADO deneyimini yaşadı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, günümüzde e-sporun büyük bir yükselişe geçtiğini ifade ederek, “Günümüz dünyasında dijitalleşme her alanda etkili olduğu gibi sporda da ön plana çıkmaya başladı. Özellikle gençlerimizin e-sporlara yöneldiğini görüyoruz. Biz de Trakya Üniversitesi olarak teknolojinin getirdiği yenilikleri, alanı fark etmeksizin en hızlı şekilde üniversitemiz bünyesinde deneyimleme ve geliştirme gayreti içerisindeyiz. Bugün burada tanıtımı düzenlenen HADO gerçekten oldukça eğlenceli bir spor. Hem zeka hem de kondisyon isteyen bir spor. Bu güzel organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.