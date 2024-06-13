Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyü yakınlarında çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahale ediyor.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyü yakınlarında saat 14.12 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler saat 14.15’te ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi.

Orman yangınına 6 uçak, 7 helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 11 su ikmal aracı, 6 dozer, 15 hizmet aracı, 6 treyler ve 345 personelle müdahale ediliyor.