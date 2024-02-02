Sultanlar Ligi 19. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde Karayolları’yla karşılaşacak.

Sultanlar Ligi’ne deplasmanda aldığı Kuzeyboru galibiyetiyle devam eden Eczacıbaşı Dynavit, 4 Şubat Pazar günü saat 14.00’te Karayolları’nı ağırlayacak.

Günü tek antrenmanla tamamlayacak olan turuncu-beyazlılarda müsabakayla ilgili görüşlerini aktaran Beyza Arıcı, "Bu hafta hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız maçlarımız bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bundan tam bir yıl önce ülkemizde büyük bir deprem felaketi yaşamıştık. Şimdi de depremin birinci yılında, deprem bölgesindeki çocukların yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek için bu iki karşılaşmamızın gelirleri deprem bölgesindeki çocuklarımıza yönelik psikososyal destek çalışmalarına aktarılacak. Bütün taraflarımızı bizi desteklemeye davet ediyoruz" dedi.