İnegöl'ün önemli markalarından Sultan Su’nun sponsorluğunda, Ebebey İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören 192 öğrenciye forma ve eşofman takımları ulaştırıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen programa; İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, kulüp yönetim kurulu üyeleri ile Sultan Su Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mümtaz Enes Demiray ve Fabrikalardan Sorumlu Tedarik Zinciri Direktörü Bekir Yandım katıldı.

İnegölspor, sosyal sorumluluk kampanyasına verdikleri destekten dolayı Sultan Su ailesine teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN