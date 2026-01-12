Ankara deplasmanında Çankaya Spor Kulübü’nü 2-1 yenerek liderlik koltuğunu Etimesgut Belediyespor’dan devralan İnegöl Kafkasspor, Elazığ Yolspor forması giyen 23 yaşındaki Yusuf Aydın’la resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yani kanat forvet oyuncusu, Çankaya deplasmanında 81. dakikada Mert Keklik Polat’ın yerine oyuna girerek 9 dakikalık bir performans ortaya koydu.

KANAT FOTVET YUSUF AYDIN KİMDİR?

21 Temmuz 2002 yılında Elazığ iline bağlı Kovancılar ilçesinde dünyaya geldi. 15 yaşında Elazığspor alt yapısında forma girmeye başladı. Gösterdiği performans nedeniyle 17 yaşında U19 takımına seçildi. 20 yaşındayken 23 Elazığ FK’da profesyonel oldu.

21 yaşında Manavgat Belediyespor’a transfer oldu. 2024-2025 sezonunda Yeşilyurt Belediyespor’da forma giymesinin ardından sezon başında Elazığ Yolspor’la anlaştı. Bu sezon 10 maçın tamamında ilk 11’de oynama şansı yakalayarak 845 dakika sahada kaldı.

Ocak ayı transfer döneminde ise İnegöl Kafkasspor’a transfer oldu.

