“KAYBEDENİ OLMAYAN SEÇİMİN KAZANANI İNEGÖL MOBİLYACISININ İRADESİ OLDU”

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası, tarihindeki en yüksek katılımla gerçekleşen genel kurulda üyeler genç ve dinamik aday Yasin Altuntepe’yi 13. başkan olarak seçti. Oda üyelerinin yoğun desteğiyle gerçekleşen seçim, İnegöl mobilya sektörünün önemli gündemlerinden biri oldu. Türkiye’nin birçok ilinde özellikle üretici esnaf tarafından yakından takip edilen seçimde, oda tarihinde ilk kez binin üzerinde katılım sağlandı. Üç adayın yarıştığı seçim sürecinin ardından İlçe Seçim Kurulu tarafından resmi takvim doğrultusunda Yasin Altuntepe’nin başkanlığı mazbata ile resmiyet kazanacak. Resmi prosedür gereği mazbata, seçimden sonraki 3 gün içinde teslim edilecek.

YASİN ALTUNTEPE’DEN ESNAFIN BİRLİĞİ VE İRADESİNE VURGU

Seçimlerin ardından İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’nın yeni başkanı Yasin Altuntepe, esnafın güçlü iradesine dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“KAZANAN İNEGÖL MOBİLYACISININ İRADESİ OLDU”

Altuntepe açıklamasında , “Tüm oda üyelerimize, esnaflarımıza sandığa gelerek iradesini ortaya koydukları için çok teşekkür ediyoruz. Odamızın tarihinde belki de ilk kez bu kadar yoğun katılımlı bir genel kurul gerçekleşti. Kazanan İnegöl mobilyacısının iradesi olmuştur. Seçim döneminde elimizde resmi liste olmamasına rağmen, üye ya da olmayan ayrımı yapmadan kapı kapı dolaşarak sanayici esnafımızın sorunlarını dinledik, çözüm önerilerimizi paylaştık. Seçim bitti, şimdi geçim vakti. İlk önceliğimiz üyelerimizle gruplar halinde bir araya gelmek. Daha önce hiç ziyaret edilmemiş esnafımız var. Birliktelik sözü verdik ve bu sözü yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sanatkar insanların değerini yaşarken bilmek gerekiyor. Mazbatamızı alır almaz çalışmalara başlayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde sorunlarımızı bir bir çözümlemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” dedi.

“ABİ-KARDEŞ İLİŞKİSİNİ KORUYARAK SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Yasin Altuntepe açıklamasının devamında, mevcut Başkan Özcan Ayhan’a olgunluk içerisinde geçen seçim süreci nedeniyle teşekkür ederek, abi-kardeş ilişkisini koruyacaklarını ve esnafların sorunlarını çözmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Altuntepe: “Mevcut başkanımız Özcan Ayhan olmak üzere ekibine ve aday yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Özcan başkanımız bizim büyüğümüzdür, bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Olgunluk içerisinde çok güzel bir seçim geçirdik. Üyelerimizin değişim kararına hep birlikte saygı gösterdik. Biz abi-kardeş ilişkisini koruyup, esnaflarımızın sorunlarını çözümlemek adına birlikte hareket edeceğiz. En kısa sürede Özcan başkanımız olmak üzere aday yönetim kurulunu da tek tek ziyaret edip fikir ve görüşlerini alacağız. Başta kurucu başkanımız rahmetli İbrahim Arabacılar olmak üzere bugüne kadar hizmet etmiş tüm başkanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Ahirete irtihal eden başkanlarımız ve ustalarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.”

“SANATKAR ESNAFIN EMEĞİ ÜZERİNDEN KİMSEYE PRİM YAPTIRMAYACAĞIZ”

Başkan Yasin Altuntepe, açıklamasının sonunda, sürekli kavgacı bir tavra sürüklemek isteyen kişilerin amacına ulaşamayacağını vurgulayarak, bu tür kişilere prim vermeden ‘sağduyu’ ile hareket edeceklerini ifade etti: “Sanatkar esnafımızın emeği üzerinden kimseye prim yaptırmayacağız. Türlü polemiklere ve şahsi çıkar peşindeki kişilere karşı kavgacı bir tavır sergilemeyeceğiz; ancak oda üyelerinin ve esnafın emeğini korumakta kararlıyız. Önceliğimiz, birlik ve beraberlik içerisinde esnafımızın sorunlarını çözmek ve odamızı daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktır. Yeni dönemimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”