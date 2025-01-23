Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan trafiğine çözüm getirmek üzere Çevre Yolu Projesi için ilk adım atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Barış Yıldırım ile bir araya gelen Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, projenin detaylarını masaya yatırdı.

Keşan Devlet Hastanesi önünden başlayarak, üniversite istikametine devam eden, Yenimescit Mahallesi’ni kapsayıp Cennet Bahçesi mevkisinde ana yola bağlanacak olan çevre yolu, şehrin farklı noktalarına çoklu giriş-çıkış imkânı sağlayacak.

25 metre genişliğinde çift yönlü olarak planlanan yol, şehir içi trafik yükünü hafifletecek ve vatandaşların ulaşımını hızlandıracak.

Projelendirme aşamasına gelen çevre yolu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Barış Yıldırım’ı, Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç ile birlikte ziyaret eden Özcan, Çevre Yolu'nun kentin geleceği açısından büyük bir adım olduğunu kaydetti.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin idari tesislerinde planlama grubuyla, Keşan’ın çevre yolunun planlamasıyla ilgili görüşmelerde bulunduklarını belirten Özcan, " Epey bir mesafe kat edilmiş ve proje devam ediyor. Yolun yapımının projelendirme safhasındayız.Keşan’ımıza hayırlı olsun!” ifadelerini kullanarak, projenin Keşan’ın gelişimi için önemli bir kilometre taşı olacak" dedi.

Keşan’ın ulaşım altyapısına değer katacak olan bu projeyle, şehir içinde yaşanan trafik sıkışıklığının önemli ölçüde azalması ve vatandaşların seyahat süresinin kısalması hedefleniyor.