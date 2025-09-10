Edirne’de denetim sırasında polisle kaçak göçmenler arasında yaşanan kovalamacada yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren 5 kaçak kısa sürede yakalandı.
Edirne’nin Kaleiçi semtinde polis ve İl Göç İdaresi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetimde hareketli anlar yaşandı. Denetimlerde oteller, apartlar ve metruk evler didik arandı. Kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan düzensiz kaçak göçmenler, polis ekiplerinin kısa süreli kovalamacası sonucu yakalandı.
Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen 5 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kaynak: İHA