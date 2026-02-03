Marketing Türkiye’nin Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle bu yıl 12’ncisi düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri sahiplerini buldu. Markaların ve bu başarıda pay sahibi olan paydaşların ödüllendirildiği programda Casper, bilgisayar kategorisinde "Yılın İtibarlı Markası" oldu.

"Yenilikleri sahiplenerek kullanıcı deneyimini geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Bilgisayar kategorisinde elde ettiğimiz bu ödül; her yeni fikir, her yeni ürün ve attığımız her kararlı adımın arkasında yer alan büyük emeğin, tutkunun ve ekip ruhunun güçlü bir yansımasıdır. Bu başarı, ülkemizde bilgisayar teknolojileri alanında katma değer üretme konusundaki kararlılığımızın da somut bir göstergesidir. 35 yıllık birikimimiz, tutkuyla çalışan ekibimiz ve kullanıcılarımızın bize duyduğu güvenle, Türkiye’yi bilgisayar teknolojileri üretiminde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Yenilikleri cesaretle sahiplenerek kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmeyi sürdüreceğiz."



Yılın öne çıkan markaları halk jürisinin oylarıyla belirlendi

The ONE Awards’ın temelini oluşturan "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması kapsamında, yılın öne çıkan markaları ve iş ortakları halk jürisinin oylarıyla belirlendi. 70’in üzerinde kategoride yürütülen araştırma ve saha çalışması yüz yüze görüşmelerle tamamlandı. Araştırmaya, Türkiye’yi temsilen 12 ilden toplam bin 200 kişi katıldı. İki aşamalı bir modelle kurgulanan araştırma, markaların yıl içindeki itibar performansını çok boyutlu bir yaklaşımla ele alıyor.