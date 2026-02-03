Osmanlı Devleti'nin en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilen, Çelebi Mehmed'in oğlu, Fatih Sultan Mehmed'in ise babası Sultan II. Murad Han, vefatının 573. yılında Bursa'daki haziresi başında dualarla anıldı. Tarihin izlerini taşıyan Muradiye Külliyesi'nde düzenlenen anma programı, duygu dolu anlara sahne oldu.

Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen programa; Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Kültür ve Turizm Bursa İl Müdürü Kamil Özer, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfi Taşçı'nın hazire başında okuduğu dualarla başladı. Tarihi mekânda yükselen dualar eşliğinde, Sultan II. Murad'ın hatırası bir kez daha rahmet ve minnetle yâd edildi.

Törende konuşan Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Sultan II. Murad'ın Osmanlı tarihindeki yerini ve bıraktığı mirası anlatarak şunları söyledi:

'Sultan II. Murad (1421-1444, 1446-1451) adil, cömert, dürüst, mutedil, müşfik, duygusal, iyi kalpli, tasavvufa, sanata ve ilme meraklı, hayırsever bir hükümdar olarak tasvir edilir. Memleketi genişletmek hususundaki mücahitliği, ilmî ve sosyal müesseseler kurması, edip ve şairleri himaye etmesi onu diğer Osmanlı padişahlarından ayırmış, kurmuş olduğu vakıfların büyüklüğünden dolayı da 'hayırların babası' anlamında 'ebu'l-hayrat', 'ebu'l-hayr' ve 'ebu'n-nasr' gibi unvanlarla anılmıştır. Sultan II. Murad fütuhatla geçen otuz yıllık saltanatında fethedilen bölgeleri, gerek doğrudan kendisinin kurduğu, gerek teşvik ettiği ve desteklediği zaviye, dergâh ve hangâh vakıfları kanalıyla ihya ve imar etmiş, yerleşim birimlerini sayısız vakıf eserleriyle donatmıştır. Sultan II. Murad'ın, Veziriazam Çandarlı Halil Paşa ve vezirlerden Saruca ve İshak Paşalar ile Bursa Kazaskeri Molla Hüsrev'in hazır olduğu mecliste 2 Ağustos 1446'da hazırlattığı Vasiyetname, Osmanlı tarihi ve padişahın Bursa türbesi hakkında ortaya koyduğu şartlar açısından oldukça kıymetlidir. Vasiyetname Osmanlı'da kutsal beldeler için gönderilen sürre geleneğinin ilk nüvesini belgelendirmesi ve II. Murad'ın Haremeyn kentlerine bakışını yansıtması bakımından ayrıca önemlidir. Vasiyetnamede Sultan II. Murad 'Büyük Sultan, Ulu Hakan, ümmetlerin ve kavimlerin maliki, Arap ve Acem mülklerinin sahibi, gazi ve mücahitlerin en önemli yardımcısı, müşrik ve kafirlerin düşmanı; azgın, dik kafalı ve inatçıları sindiren, zayıf ve miskinlerin yardımcısı, yeryüzünde Allah'ın gölgesi, İslam ve Müslümanların gözbebeği, veliyullahın yardımcısı, kara ve denizlerin sultanı' unvanlarıyla anılmıştır. 3 Şubat 1451 tarihinde vefat etmiştir. Vefatının 575. yıl dönümünde Sultan II. Murad'ın ruhları şad, mekanları cennet olsun.'

Program, yapılan duaların ardından sona ererken, katılımcılar Sultan II. Murad'ın türbesi başında saygı ve hürmetlerini sundu.