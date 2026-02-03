Sadabad Sarayı'nı çevreleyen ve günümüze yaklaşık 120 metrelik kısmı ulaşan bahçe duvarlarının 18 ve 19'uncu yüzyıllar arasında inşa edildiği biliniyor. Zaman içerisinde farklı müdahalelere maruz kalan bu alanlarda; Selamlık Avlu Giriş Kapısı, Harem Kapısı, Servis Kapısı, Odunluk Kapısı, Çamaşırhane Giriş Kapısı ile dereye açılan ve bugün kapalı durumda bulunan kapı bölümleri yer alıyor. Yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, önceki dönemlerde yapılan taş kaplamalar sökülerek duvarların özgün yapısı ortaya çıkarılıyor. Taşıyıcı sistemler güçlendirilerek yapının uzun yıllar güvenle ayakta kalması hedefleniyor. Bunun yanı sıra mermer kaplamalar ve sütunlarda bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Zamanla kaybolan ahşap kapılar ile mermer süslemeli tuğra da tarihi belgeler ışığında aslına uygun şekilde yeniden yapılıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Sadabad Sarayı'nın ilçenin kültürel hafızasındaki yerine dikkat çekerek,

'Sadabad Sarayı, Kâğıthane'nin tarihine tanıklık eden en kıymetli eserlerden biri. Bu çalışmayla yalnızca bir yapıyı onarmıyor, aynı zamanda geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kuruyoruz. Restorasyon sürecinin her aşamasında özgünlüğü esas alarak hareket ediyoruz' dedi.