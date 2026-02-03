Olay, dün Çan ilçesinde meydan geldi. İddiaya göre Erkan Elmas (42), babası Muzaffer Elmas'tan (68) aldığı altınları geri ödemeyince aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Muzaffer Elmas, bıçakla oğlunu göğsünden yaraladı. Göğsünden ağır yaralanan Erkan Elmas, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili gözaltına alınan baba Muzaffer Elmas emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA