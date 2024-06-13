Edirne gelerek yurt dışına kaçmaya çalışan 23 düzensiz göçmen ve 1 organizatör şahıs yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolleri sırasında Uzunköprü Eskiköy de 10 düzensiz göçmen ve Havsa ilçesi Köseömer köyü mevkii sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen çeşitli uyruklara mensup toplam 13 düzensiz göçmen şahıs, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları araç ile birlikte yakalandı.

Yakalanan 23 göçmen, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.