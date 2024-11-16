CHP Edirne İl Genel Meclisi Grup Sözcüsü Mustafa Üstün'ün açıklamalarına göre, Edirne genelinde 2024 yılında ciddi bir sağlık tehdidi ortaya çıktı. Temmuz ayından bu yana toplam 70 vaka tespit edildi. Bu vakalardan 39'u şarbon, 31'i ise çiçek hastalığı olarak kayıtlara geçti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edine'de ciddi sağlık tehdidi ortaya çıktı.

Son günlerde Edirne'de hayvanlarda görülen şarbon ve çiçek hastalığı vakaları vatandaşları tedirgin ediyor.

Hastalığın seyri endişe verici bir tablo ortaya koyarken Temmuz 2024'te tek vaka ile başlayan salgın, Ağustos'ta 8 vakaya yükseldi. En yüksek vaka sayısı 46 ile Eylül ayında görüldü. Ekim ayında 11 vakaya düşen sayı, Kasım ayında 2 vaka olarak kaydedildi.

PEKİ KIRMIZI ET TÜKETİMİ RİSK TAŞIYOR MU? HASTALIK NASIL BULAŞIYOR?

CHP Edirne İl Genel Meclisi Grup Sözcüsü Mustafa Üstün'ün açıklamalarına göre, Edirne genelinde 2024 yılında ciddi bir sağlık tehdidi ortaya çıktı. Temmuz ayından bu yana toplam 70 vaka tespit edildi. Bu vakalardan 39'u şarbon, 31'i ise çiçek hastalığı olarak kayıtlara geçti.

Hastalığın seyri endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Temmuz 2024'te tek vaka ile başlayan salgın, Ağustos ayında 8 vakaya yükseldi. En yüksek vaka sayısı 46 ile Eylül ayında görüldü. Ekim ayında 11 vakaya düşen sayı, Kasım ayında 2 vaka olarak kaydedildi.

İLÇELERDE SON DURUM

Vakaların ilçelere göre dağılımı da dikkat çekici veriler ortaya koyuyor. Merkez'de 2, Havsa'da 4, Süloğlu'nda 2 çiçek vakası tespit edilirken, Meriç'te 10 şarbon ve 1 çiçek vakası görüldü. Enez'de 4 şarbon ve 4 çiçek vakası, İpsala'da 10 şarbon ve 5 çiçek vakası, Uzunköprü'de ise 2 şarbon ve 10 çiçek vakası kayıtlara geçti.

CANLI HAYVAN PAZARLARI RİSK OLUŞTURUYOR

Mustafa Üstün, hastalıkların yayılmasında canlı hayvan pazarlarının önemli bir risk faktörü olduğunu vurguladı. Kurban Bayramı sonrası kapatılan pazarların kısa sürede tekrar açılmasının ve yeterli önlem alınmamasının hastalığın yayılmasına neden olduğunu belirten Üstün, üreticilerin bu süreçte büyük zarara uğradığını ifade etti. Numuneler laboratuvarlarda analiz edilmeli

Şarbonun insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Üstün, aşılama sürecinin titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Aşıların etkinliğinin kan testleriyle kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Üstün, aşılanan hayvanlardan alınan numunelerin laboratuvarlarda analiz edilmesinin önemine dikkat çekti. Halk sağlığının korunması için tedbirlerin artırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

ŞARBON İNSANA NE YAPAR, NASIL BULAŞIR?

Uzmanlar, şarbonun temel olarak bir hayvan hastalığı olduğunu ve insanlara enfekte hayvanlardan bulaştığını vurguluyor. Hastalık insanlara genellikle hasta hayvanların et, deri, yün gibi ürünleriyle doğrudan temas, enfekte hayvan etinin çiğ veya az pişmiş tüketimi ya da bakterili sporların solunması yoluyla geçiyor. İnsanlarda görülen başlıca belirtiler arasında ateş ve aşırı terleme, göğüs ağrısı ve nefes darlığı, bulantı ve kusma ile yorgunluk ve kas ağrıları yer alıyor. Ayırca uzmanlar çiçek virüsünün, hayvanlardan insanlara bulaştığına dair herhangi bir kanıt olmadığını söyledi.