Edirne İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların maddi ve manevi kayıplarına yol açan dijital dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Özellikle son dönemde artış gösteren bu tür suçlara karşı vatandaşları bilgilendirme çalışmaları sürdürülürken, siber suçlarla mücadele birimleri de önemli bir adım attı.

64 WEB SİTESİ ERİŞİM ENGELİ

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, yasadışı bahis, müstehcen içerik, uyuşturucu ticareti, kumar oynatma, fuhuş ve oltalama gibi suçlara aracılık eden toplam 64 internet sitesine erişim engellendi. Bu sayede vatandaşların bu sitelere ulaşması engellenerek olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlandı.