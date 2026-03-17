Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle üretim, imalathane, satış ve toplu tüketim yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve işletmelerin yasal yükümlülükleri detaylı şekilde kontrol edildi. Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, işletmecilerle bir araya gelerek gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti. Köse, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirterek, işletmelerin mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Ramazan ayı boyunca güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmak için sahada olmaya devam ettiklerini belirten Köse, 'Gece-gündüz ekip arkadaşlarımla beraber gıda güvenliği açısından sahadaydık. Gıda üretim satış yerleri, toplu tüketim yerleri, hepsini gezdik, hepsinde denetimlerimizi gerçekleştirdik. Ocak ayından itibaren yaklaşık bin 541 tane denetim gerçekleştirdik. Bu bin 541 denetiminde bin adetini Ramazan ayı boyunca gerçekleştirmiş olduk' dedi.

Ramazan ayında birçok denetim yapıldığını ve 17 işletmeye idari para cezası uygulandığını belirten Köse, bu dönem içerisinde yaklaşık 1 milyon 591 bin TL bir idari para cezası kesildiğini ifade etti.

Bayramın yaklaşmasıyla pastaneler, yufka ve baklava üreticilerinde yoğun bir denetim gerçekleştirdiklerini söyleyen Köse, tüketicilerin sağlığını korumaya yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini dile getirdi.

Bayram hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten baklava imalathanesi sahibi Ali Doğan, hijyenik şekilde üretim yaptıklarını ve denetimlerden memnun olduğunu söyledi. Yufka imalathanesi sahibi Ebru Tarçın ise bayram öncesi yoğun kapasitede çalıştıklarını, günlük 400 kilogram yufka ürettiklerini belirterek en önemli hususun hijyen olduğunu ve bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini ifade etti.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurgulanarak vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 174 hattına bildirmeleri çağrısında bulunuldu.