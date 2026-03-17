'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının altıncı oturumu, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanık Ağaç A.Ş. satın alma şefi Fatih Yağcı savunma yaptı.

İddianamede gizli tanık Gürgen'in ifadesinde anlattığı rüşvet paralarının bir kısmının sanık Ümit Polat tarafından Fatih Yağcı'ya teslim edilmesi talimatı verildiğine yönelik iddialar sanık Yağcı'ya soruldu. Sanık gizli tanık Gürgen'in iddialarına 'Gizli tanık iddialarını kabul etmiyorum. Rüşvet paralarını alarak rüşvete aracılık ettiğim söyleniyor. Ben böyle bir şey yapmadım ama bu suçla suçlanıyorum. 21 yıldır çalıştığım şirkette ismim lekelendi' dedi. İddianamede yer alan Çağlar İlbeyli isimli şahsın Fatih Yağcı'ya attığı haber linkinin içeriğinde 'Ekrem İmamoğlu'nun rüşveti nasıl aldığı ortaya çıktı! Merkez İmamoğlu İnşaat, yardakçı Tuncay Yılmaz'ın kayınbiraderi'' mesajına Yağcı'nın 'Pesimizi birakmoyorlar' şeklindeki cevabı da sanığa soruldu. Sanık Yağcı savunmasında 'Peşimizi bırakmıyorlar mesajına verdiğim cevap o dönem Ağaç A.Ş. hakkında çıkan haberlere yöneliktir. Kamu kurumlarına yönelik değildir. Ben ihale komisyonunda değilim. Satın alma yetkim yok. Sadece maliyet hesabı yaparım ve yönetime sunarım. Suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum' dedi.

Sanık savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.