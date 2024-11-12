Edirne’de Sağlıklı Hayat Merkezi’nde açılan ’Sağlıklı Zayıflama Okulu’, vatandaşların sağlıklı bir yaşam tarzı kazanmalarını hedefliyor.

Edirne’de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi’nde açılan Sağlıklı Zayıflama Okulu, bilinçli bir şekilde kilo verdiriyor. Detaylı muayeneden geçirilen danışanlar, uzmanların hazırladığı kişiye özel diyet programı ve aldıkları teorik ve uygulamalı eğitim çerçevesinde zayıflatılıyor.

Eğitimlerle düzenli egzersiz yapan ve dengeli beslenmeye yönlendirilen katılımcılar sağlıklı kilo veriyor. Kilo problemi bulunan birçok birey, uzman kontrolü yerine internette gördüğü ya da bir başkasından duyduğu yöntemleri uygulayarak zayıflamaya çalışırken sağlığından olabiliyor. Bu noktada ücretsiz hizmet veren Sağlıklı Zayıflama Okulu, vatandaşların bilinçli bir şekilde kilo vermelerine yardımcı oluyor.

Kas yağı ölçümleri yapılıp beden kitle endeksi yüksek olan danışanlar yapılan tektik ve kayıtlar sonrası sağlıklı zayıflama okulunda eğitimlere katılmaya başlıyor. Sağlıklı Zayıflama Okulu’nda 12 hafta sürecek olan eğitimler çerçevesinde haftada 2 gün teorik dersler ve egzersiz, 1 gün ise yürüyüş etkinliği yapılıyor. Eğitimler sonunda danışanlara 12 hafta sonra bir belge veriliyor.

"Haftada 2 gün kuruma davet ediyoruz"

Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görevli Fizyoterapist Esengül Ünsal, psikolog ve diyetisyen eşliğinde sağlıklı zayıflama okulu açıldığını söyledi. Danışanları haftanın 2 günü kuruma davet ettiklerini ve danışanların genel egzersiz düzeylerini, kas iskelesi sisteminin durumuna göre planladıklarını belirten Ünsal, teorik eğitim ve egzersizlerin aynı gün yapıldığını, haftanın 1 günü de belirledikleri alanlarda yürüyüş etkinliği yaptıklarını ifade etti.

Genel olarak postür ve duruş egzersizleri yaptıklarını aktaran Ünsal, "Toplumda boyun ve sırt ağrısı çok fazla. Bunun en önemli kaynağı da doğru duruşun olmamasıdır. Grubumuzda özellikle bel ve diz problemi olan danışanlar yer alıyor. Daha sonra bel ve diz kaslarını güçlendirme, genel düzgünlük ve gevşeme egzersizleriyle dersimizi tamamlıyoruz" dedi.

"Evde spor yaparken yanlış hareketlerden dolayı boynumda ağrılar oldu"

Sağlıklı Zayıflama Okulu’na gelen vatandaşlardan 46 yaşındaki Feyza Kapucu, burada aldığı eğitimler ve yaptığı egzersizler sonrası boyun ağrılarının geçtiğini söyledi. Haftanın 2 günü teorik ve egzersiz eğitimi 1 gün de yürüyüş etkinliği yaptıklarını belirten Kapucu, "Çok sağlıklı bir yaşam. Evde de spor yapıyordum ama bunları bilinçsiz yapıyordum. Yanlış hareketlerden dolayı boynumda ağrılar oldu. Ama burada fizyoterapist arkadaşımız sağ olsun hangi hareketi nasıl yapacağımızı öğrettiği için daha mantıklı şekilde hareket ediyoruz. 3 haftada karın bölgemde incelme oldu" ifadelerini kullandı.

Kilo problemi olan vatandaşların bu merkeze gelmesi ve aktivitelere katılması tavsiyesinde bulunan Kapucu, evde oturup televizyon karşısında film izlemektense bu şekilde sosyalleşmenin daha mantıklı olduğunu aktardı.