Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde başlatılan Tohumdan Fidana Fidandan Cumhuriyet Çınarına projesi dolayısıyla ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Proje ile Çorlu’da bulunan 6- 18 yaş arası öğrencilere ağaçlandırmanın önemi ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalık oluşturmak, vatanımızı her daim yaşanılabilir bir yer haline dönüştürmek, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve aynı zamanda bunun sürdürülebilirliği amaçlanıyor.

6 Kasım 2019’da Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanları korumak ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için her yıl 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Bu kapsamda Çorlu’da da Tohumdan Fidana Fidandan Cumhuriyet Çınarına projesiyle etkinlikler düzenlenerek Milli Ağaçlandırma Gününe katkı sağlandı.

Projenin son gününde Çorlu Devlet Hastanesi arkasında bulunan Öğretmenler Ormanı alanında Çorlu Kaymakamı Murat Eren’in de katılımıyla ağaç dikimi gerçekleştirildi.