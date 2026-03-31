Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki E.K.'nin Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hayvanların bulunduğu bölgede kontrol ve incelemeler artırıldı.

Yetkililer, brusellozun genellikle enfekte hayvanlarla temas ya da çiğ süt ve süt ürünlerinin tüketimiyle bulaştığına dikkat çekerek, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle çiğ süt tüketiminden kaçınılması ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, sürecin hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından titizlikle takip edildiği, gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.