Edirne’de polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 3 organizatörü ve 6 göçmeni uzun soluklu takip sonucu TEM gişelerde kıskıvrak yakaladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri yaptığı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli ve 6 göçmeni yakaladı.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde polis ekipleri göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit ettiği bir otomobili ve bir ticari kamyoneti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ve kamyonet sürücüsü Edirne istikametine doğru kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacada göçmenlerin bulunduğu ve üzerinde tavukçuluk yazısı yazan ticari kamyonet ile şüpheli otomobil TEM Edirne Gişeler’de kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüpheli organizatörlerden kaçak göçmenlere öncülük yapan M.D. ile M.T. ve kamyonet sürücüsü C.D. gözaltına alındı.

Kamyonetin içerisinde bulunan biri kadın 4 Suriye, 1 Irak ve 1 Libya uyruklu kaçak göçmenin ise emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. 6 göçmenin işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderileceği belirtildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığına karşı İstanbul yönünden gelen diğer araçları de denetledi.