Edirne'de bahar aylarıyla birlikte çiçek açan kanola, tarlaları sarıya çevirirken üreticiler için de yeni sezonun habercisi oldu.

Kent genelinde geniş alanlarda yetiştirilen kanola, yağ üretiminde kullanılması nedeniyle çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor. Verimden umutlu olan üreticiler, hasat dönemine hazırlanıyor.

Sarıya dönen tarlalar hem tarımsal üretime katkı sağlıyor hem de bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Çiftçiler, bu yıl ciddi bir şekilde kanola tarlalarında artış olduğunu belirtti.