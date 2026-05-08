Altındağ’da 28 Nisan akşamı meydana gelen olayda 93 yaşındaki Zafer Savun, uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu iddia edilen Serkan Aytaç (36) tarafından önü kesilerek darp edilmişti. 7 bin lirası saldırgan tarafından gasp edilen Savun, ağır yaralı bir halde hastaneye sevk edilmiş ve gördüğü tedavinin ardından taburcu edilmişti. Polis ekiplerince başlatılan çalışmalarda saldırıdan 1 gün sonra yakalanan Aytaç işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 15 suç olduğu öğrenilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

