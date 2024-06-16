Edirne’de Kurban Bayramı coşkusu, camilere sığmadı. Sabah erken saatlerde camilere akın eden vatandaşlar, kılınan namazın ardından camilerde verilen bayram hutbesini dinledi.

Yılın her döneminde ziyaretçilerle dolup taşan Edirne’deki başta tarihi Selimiye Camii’nde devam eden restorasyon sebebiyle Eski Camii ve Üç Şerefeli Camisinde kıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çevre il ve ilçelerden gelen cemaat, camiyi doldurdu. Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu’nun tarafından verilen vaazda, Filistin ve Doğu Türkistan’daki saldırılarda yaşamını yitirenler için de dua edildi. Vaazın ardından Kurban Bayramı Namazı’nı kılan cemaat, ardından teşrik tekbirleri eşliğinde bayram hutbesini dinledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bayram namazı sonrası protokol üyeleri önce cami içerisinde, sonra da cami avlusunda vatandaşla bayramlaştı. Daha sonra cami içinde birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, kurbanlarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu.