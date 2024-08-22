MHP Edirne İl eski Başkanı Zakir Tercan, partinin 55 yıllık siyasi varlığında, milliyetçiliğin bütün kaynaklarını kendi fikir barajında biriktirmeyi başardığını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- MHP Edirne İl eski başkanı Zeki Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP’nin milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği adı ile siyasal sistem zeminine oturtmayı başaran yegane bir parti olduğuna da vurgu yaparak şunları söyledi.

“MHP, Türk siyasetinde var olduğu günden bu yan üç defa koalisyon şartlarında iktidar ortağı olarak ülke yönetiminde kendini ispat etmiştir" diyen Tercan, "MHP, 12 Eylül ihtilaline maruz kalmış, kurucu lider Başbuğ dâhil, bütün kadroları ve gençlik yapılanmasının liderleri idamla yargılanmışlardır. MHP, Türk milliyetçiliği anlayışını iktidar yapma, mücadelesinde şehitleri olmuştur. MHP'de Ülkücüler ve gencecik Bozkurtlar idam sehpalarında katledilmiş, binlerce mensubu işkencelere tâbi tutulmuştur. MHP, zindan ve işkence prangalarından anlının akıyla çıkarak, derlenip-toparlanarak hak yolunda Lider Devlet Bahçeli ile yoluna devam ediyor. Bugün inanç ve iddia artık MHP'siz bir TBMM olmayacağı siyasal ve sosyolojik gerçeğini ortaya koymuştur. Bu gün, başka partiler dahi, MHP'siz bir parlamentonun Türkiye için kâbus olacağı şeklindeki düşüncelerini açıkça ifade etmektedirler... MHP, çağı okuma, hatta çağlar ötesine erken hamle yapabilmenin ince hesaplarını, stratejilerini oluşturma gayreti içerisindedir" dedi.

MHP, kurulduğundan itibaren sürekli gelişme, sürekli yenileme ve memleket meseleleriyle ilgili duyarlı hareket eden bir siyasi parti olduğunu kaydeden Zeki Tercan, "Yeni Türkiyeci takımın hesabı, kalleşlerin hesabı, MHP’de makam, mevki bulup donradan düşman olan vefasızların, nankörlerin hesabıda MHP'yi hırpalamak, törpülemek, yontmak ve MHP'siz bir Meclis, MHP'siz bir Hükümet, MHP'siz bir Hükümet oluşturmaktır. Ama Allah size fırsat vermeyecektir.” diye konuştu.