Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım,2027 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olup olmayacağı yönündeki kararını duyurdu.

"ADAY DEĞİLİM"

Fenerbahçe'ye her konuda destek vermeye hazır olduğunu ancak başkanlığı düşünmediğini kaydeden Yıldırım, Murat Zorlu'ya yaptığı açıklamada, "Kimin başkan olacağına ben karışmam. Fenerbahçe'de camianın önde gelen isimleri bir araya gelsin, Murat Ülker'i, Ferit Şahenk'i.. Bunlar arasından bir başkan seçilebilir. Ben maddi destek de veririm, devletle konuşulurken de gelirim. Ama aday değilim." dedi.

Aziz Yıldırım, 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe başkanlığı yaparak kulüp tarihinin en uzun süre görevde kalan ismi oldu. Yıldırım, 15 Şubat 1998’deki genel kurulda Vefa Küçük’ü yalnızca 1 oy farkla geride bırakarak başkan seçilmişti. Ardından 20 yıl görev yapan Yıldırım, 2018 yılında yapılan seçimlerde görevi Ali Koç'a devretmişti. Seçimde geçerli sayılan 20 bin 736 oy arasında Koç'a 16 bin 92, Yıldırım'a ise 4 bin 644 oy çıkmıştı. Yıldırım, daha sonra bir kez daha aday olmuş ancak Koç karşısında yine kaybetmişti.