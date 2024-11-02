Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, taşımalı eğitim gören öğrencilerin güvenliği için okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim çalışmalarına devam ediyor.EDİRNE (İGFA) - Son bir hafta içerisinde il genelinde 41 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'na uymayan 3 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca, öğrencilerin trafik bilincini artırmak amacıyla 421 öğrenciye temel trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ ÖNCELİK

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımını sağlamak için okul servis araçlarını düzenli olarak denetliyor. Yapılan denetimlerle, araçların teknik yetersizlikleri, sürücülerin ehliyet durumları ve trafik kurallarına uyumları kontrol ediliyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Denetimlerin yanı sıra, öğrencilere yönelik trafik eğitimleri de büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerle, öğrencilerin küçük yaştan itibaren trafik kurallarını öğrenmeleri ve güvenli yolculuk alışkanlıkları edinmeleri hedefleniyor.