Çavuşbey Mahallesi’nde yer alan tarihi caminin ihyası için Edirne Valisi Yunus Sezer’in talimatıyla ekipler harekete geçti. Yapılan planlamaya göre, minare çevresinde düzenleme yapılacak ve cami en kısa sürede ibadete açılabilecek hale getirilecek.

Vali Sezer, caminin bulunduğu bölgede incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalarla ilgili Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç’tan bilgi aldı. Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına büyük önem verdiklerini belirten Sezer, caminin restorasyonunun hızla tamamlanacağını söyledi.