Edirne’de jandarma ekiplerince terörle mücadele çalışmaları kapsamında 8 FETÖ ve 5 PKK-KCK üyesi olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadeleye yönelik faaliyetler devam ediyor. Edirne’de jandarma ekipleri tarafından terörle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda son 1 hafta içerisinde yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan 8 FETÖ ve 5 PKK-KCK üyesi olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.