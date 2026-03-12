Kocaeli'nin önemli sanayi merkezlerinden Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi'nde üretim yapan OMCO Kalıp fabrikasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinde mutlu sona ulaşıldı. Süreç, fabrikada yetkili olan Birleşik Metal İş Sendikası Gebze 1 Nolu Şube yöneticileri ile işveren temsilcileri arasında yürütülüyordu.

Taraflar Masadan El Sıkışarak Kalktı

Sendika ve işveren arasında yapılan yoğun müzakereler sonucunda taraflar uzlaşmaya vararak yeni dönem toplu iş sözleşmesini imzaladı. İşçi hakları ve ücret iyileştirmeleri konusunda önemli adımların atıldığı görüşmeler, üretim hattındaki çalışanlar tarafından da yakından takip ediliyordu.

Ortalama Ücretler 90 Bin TL Oldu

Edinilen bilgilere göre taraflar arasında sağlanan anlaşma ile işçilerin ekonomik ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı. Yeni sözleşmeyle birlikte OMCO Kalıp fabrikasında çalışan işçilerin ortalama maaşlarının 90 bin TL seviyesine yükseldiği belirtildi. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı çalışanların alım gücünü korumayı amaçlayan sözleşme, işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.