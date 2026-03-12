Söz konusu akreditasyon ile birlikte Gedik Piliç'in ileri işlem ürünleri Küba pazarına ihraç edilebilecek. Bu gelişme, şirketin uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Gedik Piliç, güçlü üretim altyapısı, gıda güvenliği standartları ve kalite odaklı yaklaşımıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Yeni akreditasyon ile birlikte şirket, ihracat ağını genişleterek ürünlerini farklı coğrafyalardaki tüketicilerle buluşturmaya devam edecek.

Gedik Piliç yetkilileri, ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye ve Türkiye'den dünyaya uzanan güçlü bir değer zinciri oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.