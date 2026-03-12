Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 238 bin 794 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,90 milyar adet olarak gerçekleşti. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 15,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 2,4 arttı.

Bir önceki ay 253 bin 993 ton olan tavuk eti üretimi Ocak ayında yüzde 6 oranında azalarak 238 bin 794 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 860 milyon 594 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında yüzde 2,2 oranında artarak 1 milyar 902 milyon 299 bin adet oldu.