Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Ted Kağıtçılık Ambalaj Pazarlama Ticaret Ltd. Şti. hakkında verilen iflas kararına ilişkin yürütülen süreç sona erdi. Mahkeme, şirketin iflas dosyasının kapatılmasına karar verdi.

MAHKEME İFLASIN KAPATILMASINA KARAR VERDİ

İnegöl İcra Dairesi’nin yayımladığı ilana göre, Ted Kağıtçılık Ambalaj Pazarlama Ticaret Ltd. Şti. hakkında Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen iflas kararına ilişkin dosya sonuçlandı. Mahkemenin 2 Nisan 2024 tarihli ve 2023/1139 esas sayılı ilamıyla verilen iflas kararının, aynı mahkemenin 2025/1604 esas ve 2025/1368 karar sayılı ilamı doğrultusunda kapatılmasına hükmedildi.

KARAR İCRA VE İFLAS KANUNU KAPSAMINDA ALINDI

Söz konusu kararın İcra ve İflas Kanunu’nun 254. maddesi gereğince alındığı belirtilirken, ilan işlemi ise İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında kamuoyuna duyuruldu. Kararla birlikte şirketin iflas sürecine ilişkin dosya resmi olarak kapatılmış oldu.