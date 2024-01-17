Edirne’de İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tehlikeli madde temini içerikli 23 internet sitesinin erişimi engellenerek kapatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi için tehlikeli madde temini içerikli internet sitelerini erişime engelleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu/uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer sağlama, fuhşa aracılık etme, oltalama (Phishing) ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 23 internet sitesinin erişimi engellenerek kapatılması sağlandı. Jandarma ekiplerinin siber suçlarla mücadelesinin devam edeceği belirtildi.