Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük millet bahçesini ay sonunda vatandaşların kullanımına açmayı planladıklarını söyledi.

Meriç Nehri’nin her iki tarafında da çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Sezer, çalışmalarda sona gelindiğini ve estetik düzenlemelerin devam ettiğini söyledi. Vali Sezer, ay sonunda hizmete açmayı planladıkları mekanın resmi açılış için henüz tarihin net olmadığını aktardı.

Meriç Nehri kenarı ile İzzet Arseven Kent Ormanı’nda yapılan, yaklaşık 500 dekarlık alanı kapsayacak millet bahçesi, piknik alanları, spor sahaları, nehir kenarı bisiklet yolları, kütüphane ve sosyal donatı alanlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.

Çalışmalar tamamlanınca hem Edirnelilerin, hem de ziyaretçilerin nehirlerden daha fazla istifade etmesi sağlanacak.