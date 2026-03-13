12 Mart 2026 tarihinde İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sırasında, yurda giriş yapmak isteyen bir kişinin yanında bulunan 3 adet Macaw türü papağanın gerekli izin belgelerinin bulunmadığı tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Yapılan incelemenin ardından söz konusu şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.

Ele geçirilen papağanların akıbetine ilişkin işlemlerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü öğrenildi.