Yangın, dün akşam saatlerinde Dereli Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüyerek evi tamamen sararken, içeride bulunan iki küçük çocuk yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sabah saatlerinde yangın mahalline gelen Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın ve Meclis Üyesi Yılmaz Tezcan, yangında çocuklarını kaybeden aileyi ziyaret etti. Babaannenin acısını paylaşan yetkililer, üzüntülerini dile getirerek her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürerken, Edremit Belediyesi olaydan etkilenen aileye destek çalışmalarını başlattı. Hayatını kaybeden çocuklar için Allah’tan rahmet, yaslı aileye başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunuldu.