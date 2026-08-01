Olay, Fatih Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bunalıma girdiği belirtilen Yılmaz U. (57), evde bulunan çok sayıda ilacı içti.

Bir süre sonra fenalaşan adamı fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yılmaz U.'yu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ