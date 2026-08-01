CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'i görevden aldığı ve yerine Kağıthane eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in atandığı iddia edildi.

SARI'DAN GÜRSEL TEKİN SORUSUNA CEVAP

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, dün MYK toplantısı sonrası gazetecilerin "İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in yerine atama yapıldı mı?" sorusuna "Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağız." cevabını verdi.

TEKİN: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Gürsel Tekin ise yaptığı açıklamada mahkeme kararı gereği 16 Ekim'e kadar görevinin başında olduğunu söyledi. Tekin, "16 Ekim’e kadar görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte elbette partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir. Bu konuda hiçbir sorun yok. Genel merkezimizle ve genel başkanımızla en ufak bir problemimiz bulunmuyor" dedi.