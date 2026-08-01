Edinilen bilgilere göre kaza, Özdilek Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan sürücü Fatih Y.(27) yönetimindeki 45 APE 575 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta Bursa istikametine dönüş yapmak istedi. Bu sırada otomobilin sağından geçmeye çalışan sürücü Soner Ö.(26) yönetimindeki 16 BCK 400 plakalı motosiklet, otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.